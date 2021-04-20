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Вибухи на складах в Чехії: ЄС підтримав звинувачення на адресу Росії

Автор: Артур Родивилов

Євросоюз підтримав звинувачення Чехії на адресу Росії з приводу вибухів боєприпасів у Врбетиці в 2014 році. Брюссель на чолі з високим представником ЄС закликає Кремль припинити підривну діяльність.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

ЄС глибоко стурбований повторюваною негативною тенденцією небезпечної згубної поведінки Росії в Європі.

"Євросоюз повністю підтримує і солідарний з Чеською Республікою і жалкує про реакцію Росії вислати 20 чеських дипломатів", - йдеться в тексті документа.

Євросоюз закликав Росію припинити діяльність, яка порушує усталені міжнародні принципи та норми і загрожує стабільності в Європі.

Нагадаємо, Чехія вислала 18 співробітників російського посольства, заявивши, що розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Чеська Республіка заявила 18 квітня, що поінформувала союзників по НАТО і Європейського союзу про причетність Росії до вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, і це питання розглянуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в понеділок.

Як заявив віце-прем'єр, глава МВС і виконувач обов'язків міністра закордонних справ Чехії Ян Гамчек, поліція Чехії з самого початку знала про те, що до вибухів причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкин і Анатолій Чепіга.

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