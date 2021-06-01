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Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі

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Донбас, Вівторок 01 червня 2021 17:39
Бойовики тричі порушили режим "тиші" на Донбасі Фото: бойовики тричі обстрілювали українські позиції на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 1 червня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Новгородське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також в районі населеного пункту Піски бойовики застосовували стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Українська сторона СЦКК, використовуючи координаційний механізм, оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

У штабі також зазначили, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовими.

Нагадаємо, за минулу добу, 31 Травня, бойовики десять разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти здійснили дистанційне мінування та один проліт безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Крім того, українська розвідка заявляла, що проросійські бойовики на Донбасі приховують важке озброєння і готують мінометні обстріли позицій підрозділів ООС.

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