Вибухи на аеродромі в Білорусі: ЗМІ назвали кілька версій події

На військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі сьогоднішньої ночі пролунало щонайменше 8 вибухів. Спалахи помітили за кілька десятків кілометрів від місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
У Міноборони Білорусі пояснили вибухи загорянням двигуна. Але судячи з відео, яке було знято на відстані близько 20-25 км від аеродрому, спалахи не схожі на звичайну пожежу.
За інформацією ЗМІ, на військовому аеродромі "Зябровка" дислокується угруповання ЗС Росії. Там знаходиться велика кількість техніки, зокрема близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", ОТРК "Іскандер", а також танки і БМП.
Моніторингова група назвала кілька версій вибухів у Зябрівці:
Однак останню версію моніторингова група називає малоймовірною, оскільки в Зябровці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений, а вертолітний - практично непомітний.
Нагадаємо, що в ніч на 11 серпня на білоруському військовому аеродромі "Зябровка" прогриміли кілька вибухів, а також були помічені спалахи.
Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося його загоряння.
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