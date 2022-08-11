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Вибухи на аеродромі в Білорусі: ЗМІ назвали кілька версій події

Фото: ЗМІ назвали кілька версій вибухів на аеродромі "Зябровка" в Білорусі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На військовому аеродромі "Зябровка" в Білорусі сьогоднішньої ночі пролунало щонайменше 8 вибухів. Спалахи помітили за кілька десятків кілометрів від місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

У Міноборони Білорусі пояснили вибухи загорянням двигуна. Але судячи з відео, яке було знято на відстані близько 20-25 км від аеродрому, спалахи не схожі на звичайну пожежу.

За інформацією ЗМІ, на військовому аеродромі "Зябровка" дислокується угруповання ЗС Росії. Там знаходиться велика кількість техніки, зокрема близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", ОТРК "Іскандер", а також танки і БМП.

Моніторингова група назвала кілька версій вибухів у Зябрівці:

  • тренування ВПС і ППО зі стріляниною (в Міноборони Білорусі не заявляли про такі навчання);
  • удари по аеродрому, в результаті яких могли бути знищені комплекси ЗРК/ЗРПК;
  • відпрацювання знищення безпілотників за допомогою ППО;
  • помпаж авіадвигуна.

Однак останню версію моніторингова група називає малоймовірною, оскільки в Зябровці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений, а вертолітний - практично непомітний.

Нагадаємо, що в ніч на 11 серпня на білоруському військовому аеродромі "Зябровка" прогриміли кілька вибухів, а також були помічені спалахи.

Пізніше в Міноборони Білорусі заявили, що на аеродромі після проведеної заміни двигуна сталося його загоряння.

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БілорусьВибух