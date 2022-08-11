Вибухи на аеродромі в Білорусі: ЗМІ назвали кілька версій події

У Міноборони Білорусі пояснили вибухи загорянням двигуна. Але судячи з відео, яке було знято на відстані близько 20-25 км від аеродрому, спалахи не схожі на звичайну пожежу.

За інформацією ЗМІ, на військовому аеродромі "Зябровка" дислокується угруповання ЗС Росії. Там знаходиться велика кількість техніки, зокрема близько 10 одиниць ЗРК С-400 "Тріумф", дві одиниці ЗРПК "Панцир", ОТРК "Іскандер", а також танки і БМП.

Моніторингова група назвала кілька версій вибухів у Зябрівці:

тренування ВПС і ППО зі стріляниною (в Міноборони Білорусі не заявляли про такі навчання);

удари по аеродрому, в результаті яких могли бути знищені комплекси ЗРК/ЗРПК;

відпрацювання знищення безпілотників за допомогою ППО;

помпаж авіадвигуна.

Однак останню версію моніторингова група називає малоймовірною, оскільки в Зябровці немає літаків, у яких цей ефект міг би бути настільки яскраво виражений, а вертолітний - практично непомітний.