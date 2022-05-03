Вибухотехніки обстежать Київську область до кінця травня, - глава ОВА

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про процес розмінування звільнених від російських окупантів районів Київщини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.
Очільник області заявив, що сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з розмінування області. Вони триватимуть орієнтовно ще місяць.
"Вибухотехніки планують закінчити обстеження Київської області до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів", – заявив Павлюк.
Окрім того, на Київщині після звільнення від військ РФ виявили 8 братських могил. У них окупанти поховали вбитих ними мирних мешканців.
До слова, мер Ірпеня Маркушин відзвітував про відновлення інфраструктури міста.
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