RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вибухотехніки обстежать Київську область до кінця травня, - глава ОВА

Фото: Олександр Павлюк (у центрі) (facebook.com/General.Pavlyuk)
Автор: Антон Федорців

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк розповів про процес розмінування звільнених від російських окупантів районів Київщини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник області заявив, що сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжують роботи з розмінування області. Вони триватимуть орієнтовно ще місяць.

"Вибухотехніки планують закінчити обстеження Київської області до кінця травня. Наразі перевірено близько 8 тисяч гектарів", – заявив Павлюк.

Окрім того, на Київщині після звільнення від військ РФ виявили 8 братських могил. У них окупанти поховали вбитих ними мирних мешканців.

До слова, мер Ірпеня Маркушин відзвітував про відновлення інфраструктури міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївська областьДСНСВійна Росії проти України