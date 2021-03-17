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При вибуху в Боярці загинув чоловік. Сам намагався підірвати знайому

Новость на русском → Боярка, Середа 17 березня 2021 18:55
При вибуху в Боярці загинув чоловік. Сам намагався підірвати знайому Фото: наслідки вибуху в Боярці (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В результаті вчорашнього вибуху в Боярці Київської області загинув чоловік. Вчора повідомлялося про те, що на місці, можливо, знайшли останки, але інформація підтвердилася тільки сьогодні.

Про це йдеться в повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що загинув 34-річний уродженець Криму, який протягом тривалого часу проживав у Києві. За даними слідства, в Боярці проживає його знайома, якій він позичив гроші. Пізніше вони посварилися, і жінка відмовлялася повертати їх. А він вирішив помститися і зробив саморобний вибуховий пристрій.

"Чоловік приїхав на таксі до місця призначення і через кілька хвилин після того, як він вийшов з автомобіля, пролунав вибух. До місця проживання жінки він не дійшов кілька метрів - пристрій вибухнув в його руках", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Боярці стався потужний вибух, яким зачепило кілька машин і найближчі будинки.

Пізніше в поліції повідомили про те, що, ймовірно в результаті інциденту є потерпілий, проте не заявляли про загибель до експертизи.

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