ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

При взрыве в Боярке погиб мужчина. Сам пытался подорвать знакомую

Новина українською → Боярка, Среда 17 марта 2021 18:55
При взрыве в Боярке погиб мужчина. Сам пытался подорвать знакомую Фото: последствия взрыва в Боярке (kv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В результате вчерашнего взрыва в Боярке Киевской области погиб мужчина. Вчера сообщалось о том, что на месте, возможно, нашли останки, но информация подтвердилась только сегодня.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что погиб 34-летний уроженец Крыма, который в течение длительного времени проживал в Киеве. По данным следствия, в Боярке проживает его знакомая, которой он занял деньги. Позже они поссорились, и женщина отказывалась возвращать их. А он решил отомстить и сделал самодельное взрывное устройство.

"Мужчина приехал на такси к месту назначения и через несколько минут после того, как он вышел из автомобиля, раздался взрыв. К месту жительства женщины он не дошел несколько метров - устройство взорвалось в его руках", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Боярке произошел мощный взрыв, которым зацепило несколько машин и ближайшие дома.

Позже в полиции сообщили о том, что, вероятно, в результате инцидента есть пострадавший, однако не заявляли о гибели до экспертизы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Боярка гибель Взрыв
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка