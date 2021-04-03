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Після вибуху газу в Одесі з будинку відселили 34 людини

Автор: Инна Собора

Після вибуху газу в багатоквартирному будинку в Одесі довелося відселити 34 людини. Всі вони жили в квартирах під'їзду, в якому стався вибух.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вибух стався вдень 2 квітня у Суворовському районі міста. Вибухнув газ у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку. Після цього виникла пожежа.

Внаслідок вибуху сталося обрушення перекриття між другим і третім поверхами та пошкоджено зовнішню стіну будинку.

В ході гасіння пожежі евакуювали 15 людей.

РБК-Україна писало, що одна постраждала людина померла у лікарні. Ще двоє перебувають у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

За фактом вибуху поліція порушила кримінальну справу. Правоохоронці розслідують порушення вимог пожежної безпеки.

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Новини України Одесавзрыв газа
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