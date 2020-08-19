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Україна направила до Бейрута гумдопомогу

Середа 19 серпня 2020 09:22
Україна направила до Бейрута гумдопомогу
Фото: завантаження літаків гумдопомогою (mvs.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

На гумдопомогу з резервного фонду держбюджету було виділено понад 8 млн гривень

Сьогодні, 19 серпня, Україна направила до Лівану близько п'яти тонн гуманітарної допомоги у зв'язку з вибухом, який стався 4 серпня в порту Бейрута. Медикаменти та продукти харчування будуть супроводжувати нацгвардійці та рятувальники.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що рішення про надання гумдопомоги було прийняти після запиту посольства Лівану в Україні.

"У Бейруті трапилась страшна біда - вибух в порту забрав життя 220 громадян, більше 100 осіб зникли безвісти, більше тисячі постраждалих, столиця понесла величезні руйнування", - сказав Яровий.

Також у відомстві зазначають, що з резервного фонду держбюджету було виділено 8 млн 450 тисяч гривень.

Надзвичайний і Повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

Нагадаємо, у порту Бейрута вибухнуло 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри, в результаті чого від 250 до 300 тисяч осіб залишилися без житла.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану.

Крім того, Україна готова надати всю необхідну допомогу Лівану, заявив прем'єр Денис Шмигаль; рятувальники готові вилетіти до Бейрута в будь-який час.

Також влада Лівану заявляла, що в країні немає достатньо коштів для відновлення після вибуху в Бейруті.

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