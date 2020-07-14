ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибух на військовому кораблі США: кылькысть постраждалих наближається до 60

Сан-Дієго, Вівторок 14 липня 2020 10:45
Вибух на військовому кораблі США: кылькысть постраждалих наближається до 60
Фото: пожежа на кораблі USS Bonhomme Richard (twitter.com/SurfaceWarriors)
Автор: Андрій Козловський

Вони отримали незначні травми, включаючи тепловий удар і отруєння димом

Кількість постраждалих при пожежі на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard зросла до 59 осіб. З них 23 людей є цивільними особами.

Про це повідомляє прес-служба управління надводних сил Тихоокеанського флоту США.

Як повідомляється, цивільні особи, а також 36 моряків отримали незначні травми, включаючи тепловий удар і отруєння димом. Також відомо, що ні одному потерпілому госпіталізація не знадобилася.

У відомстві зазначили, що за два дні Федеральному пожежному управлінню Сан - Дієго і морякам вдалося досягти значного прогресу в ході протипожежної операції завдяки залученню вертольотів ВМС США.

Нагадаємо, пожежа на десантному кораблі у місті Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) сталася вранці 12 липня, після чого на судні прогримів вибух. У той момент на судні знаходилося 160 осіб, які були евакуйовані.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вибух на десантному кораблі ВМС США USS Bonhomme Richard на військово-морській базі стався через підвищення температури в результаті пожежі.

За словами глави пожежної служби Сан-Дієго Коліна Стоуелла, пожежа на USS Bonhomme Richard може тривати декілька днів і судно може вигоріти до ватерлінії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся