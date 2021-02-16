В окупованому Луганську стався вибух на газопроводі
Потужний вибух на газорозподільному вузлі стався на околиці окупованого Луганська. За попередніми даними, ремонтні заходи триватимуть до 10:00.
Про це повідомила на своєму Telegram-каналі прес-служба "Луганськгаз".
Повідомляється, що загиблих і постраждалих в результаті вибуху, за попередніми даними, немає.
"Тривають ремонтно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків вибуху на газорозподільному вузлі в районі вулиці 2-я Біломорська в столичному районі Мала Вергунка", - йдеться в повідомленні.
Була демонтована аварійна ділянка газопроводу довжиною 1,5 метра, повідомили в прес-службі.
"Внаслідок інциденту від подачі природного газу було тимчасово відключено 95 абонентів села Веселеньке", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 січня також стався вибух на окупованій частині Луганської області. Бойовики в цьому звинуватили Україну.
Також у січні відбувся був вибух на газопроводі в Лубнах Полтавської області.