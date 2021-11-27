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Вибух у п'ятиповерхівці Миколаївської області: знайдена перша жертва

Автор: Валерія Поліщук

На місці вибуху, що стався в житловому будинку Нової Одеси, рятувальники деблокували тіло жінки з квартири. Медики констатували її смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О 16:46 у м.Нова Одеса підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі. Медиками констатована смерть жінки", - йдеться в повідомленні.

Рятувальні роботи на місці події тривають.

Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною тому вибух газу.

В результаті вибуху в житловому будинку постраждали три людини.

З будинку, де стався вибух, евакуювали 50 жителів. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

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Миколаївська областьВибух