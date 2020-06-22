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Вибух на Позняках: вибухівки в багатоповерхівці не було

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 22:35
Вибух на Позняках: вибухівки в багатоповерхівці не було
Фото: наслідки вибуху будинку на Позняках (Віталій Носач, РБК-Україна)

Такі результати показали експрес-тести

Поліція називає основною версією вибуху в 10-поверховому житловому будинку на Позняках в Києві газову суміш. Раніше розглядалася версія вибуху за допомогою вибухівки.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва, передає ВВС News Україна.

"Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес тести показали, що вибухівки там не було", - розповіли там.

Нагадаємо, вчора стався потужний вибух у 10-поверховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков згодом заявив, що силовики розглядають версію вибуху за допомогою вибухівки.

"Є дві версії робочі. Одна - вибух газу і наступна - вибухового пристрою. Зараз вибухотехніки взяли на експертизу матеріали", - сказав він.

Зазначимо, у результаті події загинули три людини, доля ще двох поки невідома.

Рятувальники другий день продовжують розбирати завали, але процес сповільнився через високу ймовірність обвалу дозволеної секції будинку.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КиївПознякиВибух
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