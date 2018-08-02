Вибух мікроавтобуса з депутатом у Кам'янському кваліфікован як замах на вбивство

Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху мікроавтобуса, у якому знаходився депутат міської ради Віталій Чернявський. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляють у поліції, сьогодні, 2 серпня, на перехресті вулиць Москворецької та Сачка під час руху вибухнув мікроавтобус "Volkswagen". За кермом авто перебував депутат Кам'янської міської ради.

"Водій отримав тяжкі травми, з якими бригадою швидкої медичної допомоги його доставили до міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працюють слідчі та вибухотехніки. Проводяться всі необхідні експертизи та інші слідчі дії. До розслідування злочину залучені співробітники Головного слідчого управління та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

"В рамках відкритого за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) кримінального провадження поліція встановлює всі обставини події", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Кам'янському вибухнув мікроавтобус з депутатом. Чоловік залишився живий, проте сильно постраждав. Його доставили в міську лікарню швидкої медичної допомоги

За словами очевидців, від сили вибуху у житлових будинках вилетіли шибки.