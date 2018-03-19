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У Києві стався вибух у під'їзді одного з житлових будинків

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 13:15
Фото: у Києві стався вибух (facebook.com/artem.shevchenko.9)
Фото: у Києві стався вибух (facebook.com/artem.shevchenko.9)

За даними поліції, в будинку могла вибухнути осколкова граната

В Оболонському районі Києві у під'їзді одного з житлових будинків стався вибух, інформація про постраждалих уточнюється. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що вибух стався на шостому поверсі в під'їзді одного з будинків на вулиці Прирічній. За даними поліції, під час конфлікту між господарем однієї з квартир і невідомими почалася бійка, після чого пролунав вибух, імовірно, осколкової гранати.

"На місці виявлено сліди крові. Невідомі зникли. Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються з власником квартири, який в результаті інциденту не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник. Ще один військовослужбовець Краматорського прикордонного загону отримав поранення.

 

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Теги: Київ, граната, Вибух
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