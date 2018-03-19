У Києві стався вибух у під'їзді одного з житлових будинків

В Оболонському районі Києві у під'їзді одного з житлових будинків стався вибух, інформація про постраждалих уточнюється. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що вибух стався на шостому поверсі в під'їзді одного з будинків на вулиці Прирічній. За даними поліції, під час конфлікту між господарем однієї з квартир і невідомими почалася бійка, після чого пролунав вибух, імовірно, осколкової гранати.

"На місці виявлено сліди крові. Невідомі зникли. Слідчо-оперативна група проводить огляд. Правоохоронці встановлюють обставини події, зокрема спілкуються з власником квартири, який в результаті інциденту не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області від вибуху гранати на КПВВ загинув прикордонник. Ще один військовослужбовець Краматорського прикордонного загону отримав поранення.