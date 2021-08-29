Вибух в Кабулі: ракета влучила в будинок, є жертви

У Кабулі внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє людей, троє - постраждали. Серед жертв - жінки та діти.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Asvaka .

За попередніми даними, сьогоднішній вибух в Кабулі був наслідком ракетного обстрілу. Один зі снарядів влучив у житловий будинок в 11-му районі безпеки столиці, внаслідок чого загинули двоє людей, ще троє - отримали поранення.



Очевидці повідомляють про те, що серед жертв є жінки та діти.