У Кабулі стався вибух, є постраждалі

Поки відповідальність за теракт не взяла на себе жодна організація

В Кабулі (Афганістан) стався вибух у будівлі університету, де зібралися близько 2 тис. богословів. Про це повідомляє агентство TOLO News.

Поліція Кабула підтвердила інцидент, проте деталей поки не повідомила, зазначивши, що, швидше за все, кількість постраждалих буде досить високим.

За інформацією поліції, вибух здійснили терористи-смертники і спрямований він був на учасників Ради афганської Улеми (вищий релігійний орган Афганістану-ред.).

За даними АР, в результаті теракту загинули четверо богословів, поранення отримав один. Поки відповідальність за вибух не взяла на себе жодна організація.

Повідомляється, що близько 2 тис. членів ради зібралися на збори Лойя джирги чи рада старійшин в традиційній наметі, встановленої для зборів. Раніше рада видав ісламське постанова або фетву, заявивши, що напади смертників "харам" - заборонені за ісламським правом.

В раду входять мусульманські священнослужителі, науковці, люди влади у сфері релігії та права з усієї країни, випустив фетву на зборах у понеділок в Кабулі, в якому взяли участь близько 2000 членів ради.

Рада закликала як афганські урядові війська, так і талібів та інших бойовиків припинити бойові дії і домовитися про припинення вогню. Він також закликав до мирних переговорів між двома сторонами.

Рада вперше подав таке звернення.

Гофранулла Мурад, член ради, зачитав письмову заяву зборів, в якому говориться, що жертвами війни є невинні афганські чоловіки, жінки і діти.

Відзначимо, що за інформацією Reuters, число жертв становить 8 осіб.

Нагадаємо, в кінці травня в столиці Афганістану внаслідок атаки на міністра внутрішніх справ загинув поліцейський.