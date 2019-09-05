Вибух в Кабулі: 5 загиблих та десятки постраждалих

В результаті теракту в Кабулі, який стався вранці 5 вересня в дипломатичному центрі афганської столиці, загинули щонайменше 5 осіб, ще 25 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За словами генерального менеджера лікарні, яка знаходиться неподалік від місця вибуху, Фаріди Ахмад Карімі, до закладу було доправлено 5 тіл загиблих, а також 25 постраждалих. Він зазначив що серед загиблих та постраждалих є цивільні.

"Серед загиблих та постраждалих є і цивільні особи, і співробітники служби безпеки. П'ятеро постраждалих - жінки", - повідомила менеджер лікарні.

Як передає агентство Reuters, відповідальність за вибух взяла на себе радикальна організація "Талібан", яка діє в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці 5 вересня на сході Кабулу стався потужний вибух. За попередніми даними, терорист-смертник підірвав себе у дипломатичному центрі афганської столиці, де також знаходиться посольство Сполучених Штатів Америки.

Також РБК-Україна писало, що 2 вересня в Кабулі сталися два потужні вибухи поблизу комплексу, який використовується співробітниками міжнародних організацій. В результаті серії вибухів загинули 16 осіб, ще 119 постраждали.