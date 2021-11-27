Вибух будинку в Новій Одесі: рятувальники продовжують шукати людей під завалами
Під завалами будинку в Новій Одесі Миколаївської області можуть залишатися двоє заблокованих людей. Рятувальники продовжують пошуки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
Триває пошук людей під завалами із залученням кінологічних груп ДСНС. На місці вибуху працює важка інженерна техніка.
Аварійно-рятувальні роботи проводяться безперервно і організовані позмінно. Розгорнуто намети ДСНС, пункт обігріву, намет Червоного Хреста.
Зазначається, що до пошуків залучено 211 осіб та 44 одиниці техніки: рятувальники, психологи, кінологи, медики, нацгвардійці, співробітники поліції та комунальних служб.
Місцеві органи влади надають допомогу постраждалим жителям. На місці працює штаб з ліквідації наслідків вибуху.
Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці м. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.
З будинку, де стався вибух, евакуювали 50 жителів. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху.