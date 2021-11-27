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Вибух будинку в Миколаївській області: поліція відкрила справу

Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом вибуху будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області. В результаті події загинула одна людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Миколаївської області.

Інцидент кваліфікували за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей".

У рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини події.

У поліції повідомили, що пошуки двох можливо заблокованих у будівлі людей тривають.

На місці продовжують роботу поліцейські, рятувальники та представники інших профільних служб і відомств.

Нагадаємо, сьогодні в п'ятиповерхівці М. Нова Одеса стався вибух. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух газу.

З будинку, де стався вибух, евакуювали 50 жителів. Зруйновано дві квартири на четвертому і дві квартири на п'ятому поверхах.

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Миколаївська областьВибух