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Вибух у Дніпрі перекваліфікували з нещасного випадку на вбивство

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Дніпро, Вівторок 17 серпня 2021 15:34
Вибух у Дніпрі перекваліфікували з нещасного випадку на вбивство Фото: вибух у Дніпрі міг бути вбивством (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Вибух у Дніпрі, який стався 15 серпня, перекваліфікували з нещасного випадку на умисне вбивство та самогубство. Слідство схиляється до того, що інцидент стався в ході сімейної сварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію.

У неділю до поліції надійшло повідомлення про вибух газу на першому поверсі двоповерхового будинку. На момент вибуху в квартирі перебувала подружня пара, на місці були виявлені їхні тіла.

За результатами розтину, смерть 55-річного чоловіка настала від проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини, а смерть 51-річної жінки - від отруєння чадним газом.

"Однією з версій подій є конфлікт між подружжям, в ході якого жінка завдала ножове поранення чоловіку, від якого останній помер. Після чого, вона вирішила покінчити життя самогубством і відкрила газові конфорки, що призвело до вибуху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу в Дніпрі на першому поверсі будинку на вулиці Шмідта стався вибух газоповітряної суміші, були відкриті дві кримінальні справи за статтями "нещасний випадок" і "службова недбалість".

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