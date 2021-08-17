Вибух у Дніпрі перекваліфікували з нещасного випадку на вбивство

Вибух у Дніпрі, який стався 15 серпня, перекваліфікували з нещасного випадку на умисне вбивство та самогубство. Слідство схиляється до того, що інцидент стався в ході сімейної сварки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву поліцію .

У неділю до поліції надійшло повідомлення про вибух газу на першому поверсі двоповерхового будинку. На момент вибуху в квартирі перебувала подружня пара, на місці були виявлені їхні тіла.

За результатами розтину, смерть 55-річного чоловіка настала від проникаючого колото-різаного поранення грудної клітини, а смерть 51-річної жінки - від отруєння чадним газом.

"Однією з версій подій є конфлікт між подружжям, в ході якого жінка завдала ножове поранення чоловіку, від якого останній помер. Після чого, вона вирішила покінчити життя самогубством і відкрила газові конфорки, що призвело до вибуху", - йдеться в повідомленні.