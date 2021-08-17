ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Взрыв в Днепре переквалифицировали с несчастного случая на убийство

Новина українською →
Днепр, Вторник 17 августа 2021 15:34
Взрыв в Днепре переквалифицировали с несчастного случая на убийство Фото: взрыв в Днепре мог быть убийством (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Взрыв в Днепре, который произошел 15 августа, переквалифицировали с несчастного случая на умышленное убийство и самоубийство. Следствие склоняется к тому, что инцидент произошел в ходе семейной ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию.

В воскресенье в полицию поступило сообщение о взрыве газа на первом этаже двухэтажного дома. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара, на месте были обнаружены их тела.

По результатам вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, а смерть 51-летней женщины - от отравления угарным газом.

"Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого женщина нанесла ножевое ранение мужчине, от которого последний скончался. После чего, она решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу в Днепре на первом этаже дома на улице Шмидта произошел взрыв газовоздушной смеси, были открыты два уголовных дела по статьям "несчастный случай" и "служебная халатность".

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Взрыв
NEWS
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
В Украине продлят график работы центров вакцинации: распоряжение Ляшко
DAILY
Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше