Взрыв в Днепре переквалифицировали с несчастного случая на убийство

Взрыв в Днепре, который произошел 15 августа, переквалифицировали с несчастного случая на умышленное убийство и самоубийство. Следствие склоняется к тому, что инцидент произошел в ходе семейной ссоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную полицию .

В воскресенье в полицию поступило сообщение о взрыве газа на первом этаже двухэтажного дома. На момент взрыва в квартире находилась супружеская пара, на месте были обнаружены их тела.

По результатам вскрытия, смерть 55-летнего мужчины наступила от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки, а смерть 51-летней женщины - от отравления угарным газом.

"Одной из версий событий является конфликт между супругами, в ходе которого женщина нанесла ножевое ранение мужчине, от которого последний скончался. После чего, она решила покончить жизнь самоубийством и открыла газовые конфорки, что привело к взрыву", - говорится в сообщении.