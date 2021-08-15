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У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є жертви

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Дніпро, Неділя 15 серпня 2021 14:42
У центрі Дніпра стався вибух в будинку, є жертви Фото: у центрі Дніпра стався вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні вранці у Центральному районі Дніпра пролунав вибух у двоповерховому будинку. Встановлено, що в приміщенні на першому поверсі будинку на вулиці Шмідта стався вибух газоповітряної суміші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпра.

В результаті вибуху загинули чоловік та жінка. В момент вибуху вони перебували в квартирі.

Правоохоронці порушили дві кримінальні справи, кваліфікувавши подію як нещасний випадок та службову недбалість. Наразі поліція з'ясовує всі причини та обставини трагедії.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, працівники ДСНС та представники газової служби.

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Дніпро Вибух
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