ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Бурштинській ТЕС стався вибух. Постраждали п'ятеро людей

Новость на русском →
Івано-Франківська область, Понеділок 29 листопада 2021 10:08
На Бурштинській ТЕС стався вибух. Постраждали п'ятеро людей Фото: на Бурштинській ТЕС стався вибух (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

В Івано-Франківській області стався вибух на Бурштинській ТЕС. П’ятеро людей госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Повідомлення від диспетчера екстреної медичної допомоги про вибух на БуТЕС надійшло 28 листопада о 22:12.

"На котлі сьомого енергоблоку відбулась розгерметизація екранної труби діаметром 60 мм, внаслідок чого відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла та дістали опіки два працівники, яких госпіталізовано", - зазначили у ДСНС.

Повідомляється, що за інформацією приймального відділення Бурштинської МЛ, до лікувальних закладів госпіталізовані п'ятеро осіб. Дані уточнюються.

Сьомий енергоблок ТЕС зупинений й виведений з експлуатації, замість нього введений в роботу четвертий енергоблок.

Нині працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула, поінформували у ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЕС Вибух
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Зимовий бій. Чи Готова Україна до партизанської війни з Росією