Вибух в Бейруті: міжнародні донори зібрали 253 млн євро допомоги

Міжнародна конференція донорів зібрала 252,7 млн ​​євро на допомогу Лівану після вибуху в Бейруті. Вибух зруйнував тисячі будинків.

Про це пише DW.

Так, обсяг фінансової допомоги, що надається Парижем, складе 30 млн євро. У свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив, що допомога ФРН для "подолання великого лиха, яке зараз відбувається в Бейруті", складе 20 млн євро. Коментуючи підсумки конференції, він зазначив, що його вразило скільки країн готові допомагати Лівану.

Президент США Дональд Трамп також пообіцяв Бейруту подальшу підтримку, але суму поки не називає.

Очікується, що Європейський союз надасть 63 млн євро допомоги.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух в порту. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри.

В результаті вибуху загинуло вже понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали. Після вибуху в Бейруті 30 громадян України звернулися за допомогою в посольство.

Серед жертв вибуху в Бейруті є громадянин України.

РБК-Україна також писало, що в результаті інциденту були затримані 16 співробітників порту Бейрута.