Вибух на базі відпочинку у Львівській області: поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на одній з баз відпочинку у Львівській області. У результаті нього загинув 41-річний львів'янин.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції.

"Слідчі відділу розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи слідчого управління поліції Львівщини кваліфікували злочин за п.5 ч.2 ст.115 (Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України", - вказано у повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Вказано, що на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група Мостиського відділення поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших служб та підрозділів обласної поліції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на одній з баз відпочинку у Львівській області стався вибух, у результаті чого загинула людина. На місці події правоохоронці виявили пошкоджений внаслідок вибуху автомобіль Mitsubishi Pajero, у салоні якого було тіло чоловіка без ознак життя.

Як писало РБК-Україна раніше, у Ніжині в результаті вибуху загинув співробітник районної ради; його тіло виявили біля його автомобіля.