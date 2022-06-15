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Підірвані мости й регулярні бої: яка ситуація в Сєвєродонецьку сьогодні

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Середа 15 червня 2022 12:45
Підірвані мости й регулярні бої: яка ситуація в Сєвєродонецьку сьогодні Фото: яка ситуація в Сєвєродонецьку сьогодні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зруйнували три мости через Сіверський Донець, що ще більш ускладнило логістику. Однак, Сєвєродонецьк не втратив сполучення з контрольованою Україною територією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Олександра Стрюка.

"Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюються заходи для витискання ворога із центра міста. Росіяни прокладають дорогу трупами своїх же солдатів. Через підрив мостів ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення з Сєвєродонецьком залишаються", - зазначив Стрюк.

Наразі гуманітарна ситуація в місті є критично. Ще на початку вуличних боїв в місті перебували близько 10 тисяч цивільних, однак їх кількість сьогодні є невідомою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти найближчим часом можуть перейти у наступ на Слов'янськ з Ізюмського напрямку

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