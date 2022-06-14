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Найближчим часом росіяни можуть атакувати Слов'янськ, - радник глави МВС

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Україна, Вівторок 14 червня 2022 21:54
Найближчим часом росіяни можуть атакувати Слов'янськ, - радник глави МВС Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Зараз російські загарбники хочуть перейти в наступ на Слов'янськ з Ізюмського напрямку. Саме тому найближчими днями існує велика загроза окупації цього населеного пункту.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24 канал.

Він наголосив, що загроза атаки на Слов'янськ зросла у зв'язку з нестачею боєприпасів для наших захисників.

Як пояснив Андрусів, протягом останніх тижнів українські військові витратили багато артилерійських боєприпасів для боротьби з ворогом. Однак поповнити їх кількість наша сторона поки не змогла.

"Саме тому зараз ситуація, направду, змінюється не на нашу користь. Росіяни можуть перейти до розгорнутої атаки у Слов'янську найближчими днями", - заявив радник.

Він зазначив, що найімовірніше російські окупанти підуть на Барвінкове, аби через цей населений пункт будуть рухатись на оточення Слов'янська. Водночас інша група загарбників наступатиме від Лиману - тобто з іншого боку Слов'янська.

"На мою думку, ці 2 угрупування синхронізуються й підуть на штурм Слов'янська. Це виклик найближчих днів. І лише від того, наскільки наші війська зможуть завдати їм втрат, буде зрозуміло, чи досягне ворог своєї мети", - зауважив Андрусів.

Радник зазначив, що наших сил та засобів більш ніж достатньо, аби зупинити російських окупантів. Однак насамперед – це питання ціни.

"У зв'язку з тим, що нашим захисникам бракує артилерійських боєприпасів, ми платитимемо велику ціну за зупинку цієї орди, яка зараз сконцентрувалася під Ізюмом", - наголосив радник.

Нагадаємо, зараз найскладніша ситуація на Донецькому та Луганському напрямках. Там росіяни посилюються для штурму Сєвєродонецька.

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