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Злом банків в 11 країнах світу: українському хакеру повідомили про підозру

Автор: Ігор Литвиненко

Українському хакеру, який розробив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на банки, повідомили про підозру. В результаті атак хакера постраждали банки 11 країн світу.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Хакер був викритий працівниками української кіберполіції спільно з правоохоронцями США і Австралії в лютому цього року. Ним виявився 39-річний житель Тернопільської області. Збиток від дій хакера оцінюється в десятки мільйонів доларів. Свої атаки він здійснював на банки та поштові відділення в країнах Європи та Австралії.

"Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах і вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використали хакерські угруповання у власних цілях", - повідомили в поліції.

За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлені сотні різних шкідливих програмних продуктів, які хакер продавав у власному інтернет-магазині в Darknet.

Фігуранту повідомлено про підозру по 2 ч.. ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що в Одесі викрили хакера, який зламував акаунти і крав чужі паролі. У його базі було 15 млн паролів користувачів.

Також повідомлялося, що в лютому у Києві викрили хакерську групу, яка здійснювала кібератаки на європейські та американські компанії.

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Новини України полицияподозрениехакери
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