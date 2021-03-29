Злом банків в 11 країнах світу: українському хакеру повідомили про підозру

Хакер був викритий працівниками української кіберполіції спільно з правоохоронцями США і Австралії в лютому цього року. Ним виявився 39-річний житель Тернопільської області. Збиток від дій хакера оцінюється в десятки мільйонів доларів. Свої атаки він здійснював на банки та поштові відділення в країнах Європи та Австралії.

"Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах і вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використали хакерські угруповання у власних цілях", - повідомили в поліції.

За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлені сотні різних шкідливих програмних продуктів, які хакер продавав у власному інтернет-магазині в Darknet.

Фігуранту повідомлено про підозру по 2 ч.. ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років в'язниці.