У Києві викрили міжнародну групу хакерів: вчиняли кібератаки в Європі та США

Правоохоронці викрили у Києві транснаціональну хакерську групу, яка вчиняла кібератаки на європейські та американські компанії. Спецоперацію по затриманню хакерів проводили у співробітництві зі спецслужбами США та Франції.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Київській міській прокуратурі .

З вересня 2020 року, як встановили фахівці СБУ, хакери здійснили напади на понад 150 компаній з країн Європи та США. Загальні збитки, завдані компаніям, оцінюють у понад 80 мільйонів доларів.

Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення "Egregor", за допомогою якого:

здійснювали шифрування комп’ютерних мереж компаній;

викрадали персональні дані їх клієнтів і працівників;

викрадали інформацію щодо фінансових показників і технологічних розробок;

блокували роботу вебресурсів.

За відновлення роботи уражених комп'ютерів та нерозголошення конфіденційних даних хакери вимагали у компаній значні суми грошей, здебільшого у криптовалюті.

В ході слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку із вірусом "Egregor", інформацією про уражені комп’ютерні мережі та іншими доказами незаконної діяльності.

Учасникам хакерської групи та її організатору повідомили про підозру за двома статтями. Хакерам інкримінують вимагання та несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів. Прокуратура клопотатиме про взяття під варту організатора групи.

Фото: обшуки у хакерів (ssu.gov.ua)