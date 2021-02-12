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Зламували комп'ютери громадян: СБУ викрила схему майнінгу криптовалют

Автор: Анастасія Рокитна

У Львівській області викрили схему майнінгу криптовалют через втручання в роботу комп’ютерних систем громадян та комунальних електромереж. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

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За попередніми даними досудового розслідування, незаконний бізнес організували двоє мешканців області. Ділки пропонували послуги зі встановлення та обслуговування майнінгферм для клієнтів, яких підшукували через особисті зв’язки.

Після монтажу обладнання, учасники схеми привласнювали згенеровану криптовалюту, зламуючи онлайн-гаманці користувачів. Ділки також здійснювали незаконні підключення до електромереж, у тому числі комунальних.

Фото: місце обшуку (facebook.com/SBULviv)

Правоохоронці провели обшуки в місцях проживання організаторів. Там вони виявили 9 комплексів майнінгферм і устаткування для незаконного підключення до електромереж.

Відкриті кримінальні провадження за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 3. ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільскій області майнили криптовалюту за кошти "Укрзалізниці".

Також у Харкові викрили чоловіка, який продавав хакерам бази даних митниці.

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