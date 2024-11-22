Зима с рекордами весны. Синоптики дали прогноз на выходные в Украине

Суббота, 23 ноября

В субботу, 23 ноября Украина разделится на две части - снежную и дождливую. Снег пройдет в западных областях с переходом на центр страны, в также на Черниговскую область.

Исключительно дождь вероятен на юге, в Днепропетровской, Запорожской областях и на востоке. Кроме того, будут области, где будут дожди с мокрым снегом. Смешанные осадки пройдут в Сумской, Кировоградской областях.

Ночью минусовая температура вероятна на западе с переходом на центр, включая например, Киев, Черниговскую и Черкасскую, Кировоградскую области. Рекордно тепло будет ночью в Крыму до +12 градусов.

Днем в части областей удержится "минус". Это касается западных областей, Киева, Черниговской области, в пределах до -1 градуса. Днем в Крыму снова температура будет рекордной, до +15 градусов.

В Киеве в субботу, 23 ноября, ожидается снег. И днем, и ночью температура будет держаться в пределах -1...+1 градусов.

Погода в Украине 23 ноября (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, в Украине похолодает, но осадков практически не ожидается. Снег или снег с дождем пройдет только:

во Львовской, Закарпатской;

Харьковской;

Луганской и Донецкой областях.

Холоднее всего ночью будет на западе, на Прикарпатье, в Черновицкой области, до -7, -8 градусов. В Крыму также ночью ракордно похолодает - с субботних +12 до -3 градусов.

Днем в большинстве областей задержится небольшой "минус", до -1. Теплее всего днем будет опять же, на юге, до +5. В Киеве без осадков, ночью до -5, днем в пределах +1....-1.

Погода в Украине 24 ноября (meteo.gov.ua)