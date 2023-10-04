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Погода не будет мешать наступлению ВСУ еще до двух месяцев, - Кирби

Среда 04 октября 2023 08:55
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Погода не будет мешать наступлению ВСУ еще до двух месяцев, - Кирби Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Погодные условия не будут мешать украинским военным продолжать наступательные действия еще около полутора-двух месяцев.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам американского чиновника, погода не станет мешать наступлению военных ВСУ еще в течение 6 - 8 недель.

Примерно через две недели, отмечает представитель Белого дома, погодные условия будут хуже, что повлияет на ведение боевых действий и может усложнить их.

Кирби добавил, что за эти примерно 6-8 недель "хорошей боевой погоды" Штаты хотят иметь уверенность, что Силы обороны Украины смогут добиться успеха.

Контрнаступательные действия ВСУ

Напомним, контрнаступление украинского войска активно продолжается последние несколько месяцев. Силам обороны удалось добиться успехов по всей длине фронта, особенно вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Ранее в британской разведке отмечали, что освобождение Клещиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов поставки в Бахмут.

Как недавно заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.

Добавим также, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ также анонсировал активные военные действия зимой.

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