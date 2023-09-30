"Принимаем меры". Украина пытается не допустить передачу иранских ракет России, - Юсов

Украина обеспокоена возможностью передачи иранских баллистических ракет Российской Федерации. И вместе с партнерами принимает меры, чтобы не допустить этого.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, по его мнению, существует угроза, что после окончания действия резолюции Совбеза ООН по Ирана, Тегеран и Москва могут договориться о поставках баллистических ракет. "Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся", - заявил он.