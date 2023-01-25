Уже взлетели три группы. Ким предупредил украинцев о запусках иранских дронов

Глава области написал, что уже 3 группы "мопедов" взлетели.

"Мелкие пакостники в день рождения президента Украины Владимира Зеленского не могли ничего не сделать", - добавил Ким.

Обновлено 22:04

Глава Днепропетровского облсовета Николая Лукашук заявил, что оккупанты снова решили "покошмарить" своими "мопедами".

"Пожалуйста, будьте в безопасных местах. Ситуация под контролем наших защитников неба", - добавил Лукашук.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал не игнорировать воздушную тревогу.

"Военные сообщают о "шахедах" в небе над Украиной. Также в воздухе три российских бомбардировщика Ту-22М3", - добавил мэр города.

Обновлено 22:21

"Говорят, что ракеты тоже будут", - написал Ким.