Уже взрываются. Киевлян предупредили об опасности газовых баллонов

С начала месяца в Киеве зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов. Горожане должны соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской военной администрации.

"В столице зафиксировано 3 взрыва туристических газовых баллонов. К счастью погибших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Горожане призывают быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием, а именно:

Следовать инструкциям производителя;

Всегда проверять целостность баллончика (утечку можно проверить с помощью мыльного раствора);

Не допускать попадания на баллоны солнечных лучей, держать их подальше от воздействия высоких температур.

"Также для использования газовой горелки в помещении должна быть вентиляция", - добавили в КМВА.