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Вже вибухають. Киян попередили про небезпеку газових балонів

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Київ, Середа 09 листопада 2022 17:41
Вже вибухають. Киян попередили про небезпеку газових балонів Фото: Киян попередили про небезпеку газових балонів (freepik com)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку місяця в Києві зафіксовано три вибухи туристичних газових балонів. Містяни мають дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

"В столиці зафіксовано 3 вибухи туристичних газових балонів. На щастя загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Містян закликають бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил поводження з газовим обладнанням, а саме:

  • Дотримуватись інструкції виробника;
  • Завжди перевіряти цілісність балончика (витікання можна перевірити за допомогою мильного розчину);
  • Не допускати потрапляння на балони сонячних променів, тримати їх якомога далі від дії високих температур.

"Також для використання газового пальника у приміщені має бути вентиляція", - додали у КМВА.

Нагадаємо, що українська влада вважає, що російські війська продовжать завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури. РБК-Україна зібрало рекомендації, як підготуватися до найгіршого сценарію та що робити за відсутності опалення.

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