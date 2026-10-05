Трамп обвиняет Украину и демократов

Трамп заявил, что цены на бензин растут не из-за Ормузского пролива.

"Ведь сейчас почти каждый день добывают и поставляют рекордные объемы нефти", - говорит президент.

Он считает, что цены поднялись из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами.

"Российские заводы подрывает Украина, а наши - закрывают "демократы" (которых я называю "думократами") в "синих" штатах, таких как Калифорния", - сообщил Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп снова утверждает , что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.