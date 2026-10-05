Ранее президент США Дональд Трамп обвинял Украину в росте глобальных цен на бензин. Теперь он добавил в "список виновных" еще Демократическую партию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы США, передает Rapid Response 47 в Х.
Трамп заявил, что цены на бензин растут не из-за Ормузского пролива.
"Ведь сейчас почти каждый день добывают и поставляют рекордные объемы нефти", - говорит президент.
Он считает, что цены поднялись из-за ситуации с нефтеперерабатывающими заводами.
"Российские заводы подрывает Украина, а наши - закрывают "демократы" (которых я называю "думократами") в "синих" штатах, таких как Калифорния", - сообщил Трамп.
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп снова утверждает , что причиной роста цен на дизельное топливо стали удары Украины по российским НПЗ, а не его война на Ближнем Востоке.
Кроме того, за последние несколько недель Трамп неоднократно заявлял, что Украина должна прекратить наносить удары по российской инфраструктуре, поскольку это якобы влечет за собой глобальный дефицит дизельного топлива.