"Уже годы не те": Зеленский посоветовал Путину думать о том, как справляться с давлением

Российскому президенту Владимиру Путину нужно думать о том, как справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те.

Говоря о психологическом давлении, президент Украины назвал себя достаточно спокойным человеком.

"Для меня это не давление. Я спокоен человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно", - заявил президент.

По словам Зеленского, за сотни лет украинцам пришлось пережить многие вызовы и сейчас идет борьба за независимость.

"Мы украинцы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет. И мы боремся за независимость. Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те" , - добавил Зеленский.