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"Вже роки не ті": Зеленський порадив Путіну думати про те, як справлятись з тиском

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П'ятниця 18 листопада 2022 22:51
"Вже роки не ті": Зеленський порадив Путіну думати про те, як справлятись з тиском Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російському президенту Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.

"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", - заявив президент.

За словами Зеленського, за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.

"Ми українці пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремось за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський назвав Путіна старим, який не дотримується свого слова.

Російський диктатор Володимир Путін точно не втомився від війни проти України. Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів.

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