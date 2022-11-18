"Вже роки не ті": Зеленський порадив Путіну думати про те, як справлятись з тиском
Російському президенту Володимиру Путіну треба думати про те, як впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Говорячи про психологічний тиск, президент України назвав себе досить спокійною людиною.
"Для мене це не тиск. Я спокійна людина. Достатньо. Ну, не щодня, моє оточення і команда знають. Бувають різні моменти, скажу вам відверто", - заявив президент.
За словами Зеленського, за сотні років українцям довелося пережити багато викликів і зараз триває боротьба за незалежність.
"Ми українці пережили багато різних викликів, і їм уже не десятки, а сотні років. І ми боремось за незалежність. Тому нехай думає Російська Федерація та їхній лідер, як йому впоратися з психологічним тиском і просто з тиском, бо вже роки не ті", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський назвав Путіна старим, який не дотримується свого слова.
Російський диктатор Володимир Путін точно не втомився від війни проти України. Кремль продовжує говорити мовою ультиматумів.
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