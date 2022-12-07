Уже не "Киев за три дня". Путин сделал заявление о сроках "спецоперации"

"Конечно, это длительный процесс может быть", - сказал он.

Также диктатор отметил, что "значимым результатом" операции для России стало появление "новых территорий", то есть незаконная оккупация регионов Украины.

Напомним, ранее Путин заявлял, что планом войны является якобы помощь жителям Донбасса.

При чем ранее диктатор рассказал, что начал войну в Украине, поскольку западные страны якобы "послали РФ подальше", когда речь шла о гарантиях взаимной безопасности.

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