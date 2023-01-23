Уже с украинским флагом. В ВСУ показали еще один захваченный российский БТР

"Трофейный БТР-82А с модулем БППУ, оснащенный 30-мм пушкой 2А72 уже в украинском пикселе и под украинским флагом едет уничтожать оккупантов", - говорится в сообщении.

Отметим, что эти БТРы появились в российской армии относительно недавно. Их приняли на вооружение в 2013 году.

Машина оснащена двигателем мощностью 300 л. с., а также скорострельной 30-мм пушкой 2А72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ. Кроме того, техника оборудована противоосколочной защитой в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса.