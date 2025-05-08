Уже не экстремистская: немецкой партии AfD изменили статус

Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV) приостановило классификацию партии "Альтернатива для Германии" (AfD) как подтвержденной экстремистской организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Всего через шесть дней после того, как BfV объявило, что имеет "убедительные доказательства" о намерениях AfD подорвать демократический строй Германии, оно уведомило административный суд в Кельне о приостановлении этого решения.
Статус ультраправой AfD как экстремистской организации приостановлен временно, на время судебного разбирательства.
Теперь BfV будет следить за партией только как за "подозрительным делом". Это низшая категория, которая все еще позволяет надзор, но под более строгим судебным контролем.
Внезапная отмена предыдущего решения произошла после того, как AfD подала срочный иск в суд. В судебных документах BfV не предоставило никаких объяснений внезапного пересмотра своего решения. На запрос Politico пресс-служба ведомства отказалась комментировать ситуацию.
Этот шаг, вероятно, обострит политические дискуссии о целесообразности официального запрета AfD, которая сейчас лидирует в общенациональных опросах.
В самой партии считают классификацию попыткой дискредитации.
"Мы продолжим бороться с этим в суде", - заявили лидеры AfD Алиса Вайдель и Тино Хрупалла.
AfD - праворадикальная партия, созданная в 2013 году как критик ЕС и миграционной политики. Впоследствии она стала известной из-за жесткой антииммигрантской позиции, евроскептицизма и националистических заявлений. В 2025 году AfD получила более 20% голосов на выборах и стала второй силой в Бундестаге.
В пятницу, 2 мая, партию AfD признали экстремистской организацией из-за враждебной риторики, пренебрежения к памяти о Холокосте и использования нацистских лозунгов. Это позволяет государству вести за партией наблюдение, а также может открыть путь к ее запрету.
На следующий день госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал официальный Берлин за решение признать экстремистской партию "Альтернатива для Германии" (AfD). Он обвинил его в слежке за оппозицией, назвав это "замаскированной тиранией, а не демократией".
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