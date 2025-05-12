"Уже на днях": в Турции сделали заявление о возможной встрече России и Украины

Украина и Российская Федерация могут встретиться для мирных переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haberturk.
"Наша позиция относительно войны, которая продолжается между Украиной и Россией, является четкой с самого начала. Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", - рассказал Фидан.
Он напомнил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел "интенсивный дипломатический трафик". В частности, он говорил с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, важно то, что Турция находится в центре этих переговоров.
"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", - заявил Фидан.
В ночь на 11 мая Путин во время пресс-конференции отверг предложение Украины, США и стран "коалиции решительных" о прекращении огня с 12 мая. Вместо этого он предложил вернуться к переговорам в Стамбуле, которые начались еще в 2022 году, с той точки, где они были прерваны.
Стоит заметить, что мировые лидеры восприняли инициативу Путина критически - большинство из них считает, что таким образом Кремль лишь затягивает время и стремится продолжить войну. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ подчеркнул, что Киев готов к переговорам с Россией, но только при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая.
По словам Макрона, Путин, предлагая переговоры в Стамбуле, хочет выиграть время, а глава МИД Чехии Ян Липавский считает, что "Путин хочет продолжать стрелять".
Подробнее о чем говорили Украина и РФ в Стамбуле в 2022 году - читайте в материале РБК-Украина.
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