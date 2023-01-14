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Уже бомбил Кременчуг. Назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру

Фото: назван командир РФ, ответственный за удар по Днепру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Российские военные, 14 января, нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре, в результате чего погибло по меньшей мере пять человек. Обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

"Олег Тимошин - командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка. Его полк сегодня ударил по дому в Днепре", - написал Братчук.

Отмечено также, что он же отдавал приказ ударить по ТЦ в Кременчуге в июне прошлого года.

Напомним, российские войска во время масштабной тревоги попали по многоквартирному дому в Днепре.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек. Среди них 12 детей.

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