Уже бьет на 60 км. В Украине разработали собственный аналог КАБов, но есть нюанс (видео)

Как пишет издание, украинское конструкторское бюро "Медоид" разрабатывает украинский аналог российского комплекта УМПК, так называемого КАБа. Он позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, уже проходит испытания. Издание показало видео испытаний нового оружия: КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

Стоит заметить, что разработчики не стали тратить время на создание принципиально нового дизайна, а взяли за основу внешний вид российского УМПК. Впрочем, внутренняя конструкция существенно отличается - прежде всего из-за стремления обеспечить более высокую точность поражения целей.

"Модуль планирования и управления под 500 кг бомбу - собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний - чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа", - рассказал Defense Express представитель КБ "Медоид" Олег Вострих.

Характеристики украинского УАБа

Сейчас украинская управляемая авиационная бомба (КАБ) уже способна планировать на расстояние до 60 километров и точно поражать заданную цель. По словам разработчиков, именно такие характеристики соответствуют требованиям военных, которые были согласованы совместно с Министерством обороны.

В то же время уже ведется работа над усовершенствованием системы, которая позволит увеличить дальность поражения до 80 км. Формально же, при условии сброса с высоты 10 км, это расстояние может достигать и 100 км - однако реальный боевой радиус будет определяться конкретной тактикой применения.

"Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока с горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, относительно дальности и системы сброса и планирования бомбы как таковой. Надо сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны, перед тем как они будут это изделие. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться - это деньги", - отметил Вострих.

По его словам, сейчас конструкторское бюро ищет любую возможность для финансирования проекта, потому что стоимость одного такого изделия - это практически где-то 1 200 000 гривен, или где-то 25 тысяч долларов.

"Фактически, сейчас вопрос средств - едва ли не основной сдерживающий фактор для завершения работ над этим проектом в его текущей версии перед началом серийного производства отечественного украинского КАБа", - рассказали в КБ "Медоид".

Стоит заметить, что сейчас потребность украинских военных в дальнобойных авиабомбах остается чрезвычайно высокой - не менее 100 единиц в сутки. Западные образцы, такие как JDAM-ER, AASM Hammer и GBU-39/B SDB, пока не способны полностью покрыть этот запрос. Именно поэтому разработка собственного украинского варианта является критически важной.

Более того, даже на этапе испытаний стоимость украинской бомбы уже ниже, чем у западных аналогов, что делает ее еще более привлекательной для массового производства.