Уже 74 недели. Беларусь продолжила учения с Россией до конца сентября
Беларусь в очередной раз продолжила совместные с Вооруженными силами России военные учения. Они продлятся как минимум до 1 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мониторинговой группы "Белорусский Гаюн".
"Учения ВС РБ/РФ в Беларуси продлены как минимум до 1 октября. Выходными для некоторых полигонов стали 23 и 24 сентября, но "Доманово" и "Обуз-Лесновский" работают без перерыва", - пишет пресс-служба.
Учения на полигонах продолжаются с 25 сентября и до:
- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 30.09;
- полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 29.09;
- полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 30.09;
- полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 29.09;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 29.09;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 01.10;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 01.10;
- полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 30.09
"Обучение продолжаются непрерывно с 29 апреля 2022 года. Общее количество продолжений составляет 74 недели", - добавляет пресс-служба.
Роль Беларуси в войне РФ против Украины
В начале полномасштабного вторжения Российская Федерация вторглась на территорию нашей страны в том же числе и из Беларуси. Тогда оккупанты захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.
Также в течение всего периода войны страна-оккупант использовала территорию Беларуси для нанесения ударов по Украине.
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