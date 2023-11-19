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Уже 34. Известный штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа

Украина, Воскресенье 19 ноября 2023 12:01
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Уже 34. Известный штат в США признал Голодомор геноцидом украинского народа Фото: посол Украины в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Еще один штат в США - Нью-Йорк признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины. В общей сложности уже 34-й штат выразил солидарность с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посла Украины в США Оксаны Маркаровой.

"Штат Нью-Йорк издал прокламацию по случаю 90-й годовщины Голодомора, в которой еще раз отметил признание Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа", - рассказала она.

Кроме того, по словам Маркаровой, штат провозгласил ноябрь месяцем памяти об украинском Голодоморе-геноциде.

"Очень благодарны губернатору штата Нью-Йорк Кэти Гокул за солидарность с Украиной", - отметила посол.

Как сообщалось, буквально 17 ноября американский штат Айова тоже признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Теперь ноябрь там также провозглашен месяцем памяти. Кроме того, в начале ноября еще три штата в США признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом народа Украины - Вашингтон, Мериленд и Аризона.

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Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк Голодомор
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