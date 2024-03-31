Уже 14 за 2 недели. Россияне снова сбросили ФАБ-500 на Белгородскую область, - СМИ

Авиация Вооруженных сил РФ снова нанесла бомбовые удары по территории Белгородской области, сбросив две 500-килограммовые авиабомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.
Отмечается, что эти две авиабомбы, сброшенные росавиацией, были обнаружены в 2 километрах от села Крюково Белгородской области. Их обнаружили вчера, 30 марта.
По данным российского издания, это уже 14-й подобный случай через две недели в регионе.
На карте село Крюково в Белгородской области РФ, в районе которого были обнаружены сброшенные авиабомбы ФАБ-500 (фото: скрин google.com/maps)
До этого случай был зафиксирован 20 марта в селах Введенская Готня и Замостье. Там с самолетов ВС РФ упали ФАБы
Еще два ФАБ-500 обнаружили 21 марта в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.
На следующий день, 22 марта, две ФАБ-250 были обнаружены в районе населенного пункта Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка.
25 марта авиабомбу ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковловского городского округа, а также ФАБ-250 – в районе села Зыбино Борисовского района.
27 марта обнаружили ФАБ-500 в районе села Бессоновка.
На следующий день, 28 марта, нашли ФАБ-250 в районе села Безымено, затем ФАБ-500 в селе Нечаевка и корректируемую авиабомбу КАБ-1500 в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань
А 30 марта были обнаружены две авиабомбы ФАБ-500 в 2 километрах от села Крюково.
В СМИ добавляют, что ранее житель Белгородской области написал заявление в Следственный комитет РФ на военных, которые неоднократно сбрасывали бомбы на регион.
Отметим также, что увеличение авиаударов РФ по этой области происходит на фоне продолжающегося рейда российских добровольцев, которые 12 марта прорвали границу с РФ и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.
Как ранее заявляли сами российские добровольцы, конечная цель сделок состоит в ликвидации путинского режима в РФ.
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