Уже 14 за 2 недели. Россияне снова сбросили ФАБ-500 на Белгородскую область, - СМИ

Отмечается, что эти две авиабомбы, сброшенные росавиацией, были обнаружены в 2 километрах от села Крюково Белгородской области. Их обнаружили вчера, 30 марта.

По данным российского издания, это уже 14-й подобный случай через две недели в регионе.

На карте село Крюково в Белгородской области РФ, в районе которого были обнаружены сброшенные авиабомбы ФАБ-500 (фото: скрин google.com/maps)

Сброс российских бомб в Белгородской области

До этого случай был зафиксирован 20 марта в селах Введенская Готня и Замостье. Там с самолетов ВС РФ упали ФАБы

Еще два ФАБ-500 обнаружили 21 марта в районе села Антоновка Грайворонского городского округа и в Борисовском районе в районе села Крюково.

На следующий день, 22 марта, две ФАБ-250 были обнаружены в районе населенного пункта Шалаево Валуйского городского округа и в 5 километрах от села Казинка.

25 марта авиабомбу ФАБ-50 нашли в районе села Смородино Яковловского городского округа, а также ФАБ-250 – в районе села Зыбино Борисовского района.

27 марта обнаружили ФАБ-500 в районе села Бессоновка.

На следующий день, 28 марта, нашли ФАБ-250 в районе села Безымено, затем ФАБ-500 в селе Нечаевка и корректируемую авиабомбу КАБ-1500 в Белгородском районе между селами Бессоновка и Веселая Лопань

А 30 марта были обнаружены две авиабомбы ФАБ-500 в 2 километрах от села Крюково.

В СМИ добавляют, что ранее житель Белгородской области написал заявление в Следственный комитет РФ на военных, которые неоднократно сбрасывали бомбы на регион.