Украинские пловцы завоевали еще три медали на Паралимпиаде-2024

Украинские пловцы завоевали еще три медали на нынешней Паралимпиаде-2024, которая проходит в Париже. На этот раз награды завоевали украинцы в плавании вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Вторую медаль за сегодня принесла Украине пловчиня Анна Гонтарь. Девушка завоевала "бронзу" на 50-метровке свободным стилем в классе S6.

Заметим, что это уже вторая медаль для Гонтарь на Паралимпиадах: в Токио-2020 она также получила награду на 50-метровке свободным стилем.

И сразу за ней награду получил украинец Александр Комаров. Пловец стал бронзовым призером на 200-метровке свободным стилем (класс S5).

Для Комарова это первая медаль на Паралимпиадах за восемь лет. В Рио-де-Жанейро он получил золотую и бронзовую награды.

Четвертую медаль за день для Украины на Паралимпиаде-2024 получила Ирина Пойда. Она стала серебряным призером 200-метровки вольным стилем (класс S5).

Отметим, что это дебютная медаль для украинки на Паралимпийских играх-2024.