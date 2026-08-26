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Взаимная выгода и безопасность: в ДТЭК назвали плюсы от интеграции Украины в рынок ЕС

18:58 26.08.2026 Ср
2 мин
Какие мощности и уникальный опыт работы в кризисе может предоставить украинская энергосистема
aimg Сергей Новиков
Интеграция Украины в рынок ЕС усилит энергетическую безопасность Европы (фото: Getty Images)

Интеграция Украины в европейский энергетический рынок открывает новые возможности не только для Украины, но и для ЕС. Украина может предложить Европе новые энергетические мощности, технологии, инфраструктуру и уникальный опыт энергосистемы в кризисных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку директора по стратегии ДТЭК Ивана Гелюха для LIGA.net.

По его словам, Украина уже стала частью европейской энергосистемы после синхронизации с континентальной европейской сетью в 2022 году и обретения "Укрэнерго" полноправного членства в ENTSO-E в конце 2023 года.

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Следующим шагом должно стать углубление интеграции через развитие общих рынков, привлечение инвестиций и совместное стратегическое планирование.

Гелюх отметил, что надежность энергоснабжения все меньше может рассматриваться как исключительно национальный вопрос.

Украина импортирует электроэнергию из Европы в периоды дефицита, в то же время, украинская энергосистема способна поддерживать соседние страны, когда они сталкиваются с ограничениями генерации.

Он добавил, что особым преимуществом Украины является опыт работы энергосистемы в условиях постоянного давления. В последние годы украинские энергетики получили практический опыт быстрой адаптации системы, локализации проблем и возобновления энергоснабжения.

В то же время, для повышения гибкости энергосистемы ДТЭК развивает системы накопления энергии, цифровые сети и возобновляемую генерацию.

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В частности, совместно с американской Fluence, компания ввела в эксплуатацию шесть систем хранения энергии общей мощностью 200 МВт. Также ДТЭК строит цифровую подстанцию и продолжает строительство ветровой электростанции, мощность которой составит 500 МВт.

"Именно в этом и заключается более широкий смысл украинской энергетической интеграции: речь идет не только о вхождении Украины в европейский рынок, но и о возможности усилить Европу решениями, которые уже сегодня внедряются в Украине", - подчеркнул Гелюх.

Ранее генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что сейчас инвестиции в Украину – это инвестиции в энергобезопасность Европы .

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